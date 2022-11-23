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Жителям столицы пообещали морозные и снежные выходные

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Жителям столицы пообещали морозные и снежные выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предстоящие выходные в Москве будут морозными и снежными. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные в Москве ожидается снежная и морозная погода. Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас, заканчивается, — отметила синоптик.

Она добавила, что вечером в среду температура воздуха в столице опустится до минусовых значений и до конца недели будет оставаться отрицательной.

По словам специалиста, в четверг и пятницу в Москве ожидается небольшой снег. В субботу и воскресенье снегопад будет наблюдаться на протяжении всех суток. Температура в эти дни составит от трех до пяти градусов мороза. При этом атмосферное давление будет высоким, передает РИА Новости.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в беседе с «Вечерней Москвой», что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах. Он подчеркнул, что после среды столица окажется на периферии циклона. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями.

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