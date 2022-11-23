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Приметы и советы

Новогоднее представление «Елка в Гостином дворе» пройдет в столице

Оксана Васильева
Общество
Новогоднее представление «Елка в Гостином дворе» пройдет в столице
Фото: Пресс-служба мероприятия

25-28, 30, 31 декабря 2022 г. и 1,2,4 и 6 января 2023 года в Гостином дворе состоится традиционное праздничное новогоднее представление «Елка в Гостином дворе». По доброй традиции «Елка в Гостином дворе» становится одной из главных новогодних площадок Москвы, где каждый ребенок сможет окунуться в сказочный мир чудес.

В этом году зрителей ждет волшебный новогодний экспресс, который перенесет их сквозь время и пространство в увлекательное сказочное путешествие.

Также в фойе можно будет встретить настоящих Деда Мороза и Снегурочку, а помощники Деда Мороза помогут юным зрителям найти свои места в зале.

Музыкальный спектакль «Московский новогодний экспресс» подарит зрителям незабываемое ощущение новогоднего чуда – герои спектакля – девочка Алиса, ее родители и бабушка – попадут в сказочное пространство, в котором все они – маленькие дети, мечтающие о чуде. Юные зрители узнают, что самое главное чудо можно совершить самому: Алиса, ее мама, папа и бабушка, благодаря доброте, заботе, отзывчивости и щедрости, сделают самое главное – объединятся и встретят праздник счастливой дружной семьей. Праздничную атмосферу дополнит новогодняя ель, которая сказочным образом (как — сюрприз для наших зрителей!) появится на сцене.

Родители и сопровождающие, не планирующие посещать музыкальный спектакль, смогут провести время в мульткинотеатре, где будет проходить прямая трансляция спектакля. Также ожидающим будет доступно кафе Гостиного двора.

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