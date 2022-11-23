В Польше назвали предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой

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Максимальная цена на газ, которую предлагает Европейский союз, слишком высока. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 23 ноября.

— Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения. Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне, — отметил он.

По словам премьер-министра, необходимо сфокусироваться не на высокой цене, а на том, чтобы удержать ее на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях, пишет РИА Новости.

Накануне Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за мегаватт-час. При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметил, что механизм коррекции рынка будет запускаться, если будут выполнены два условия.

Поставки газа в Европу может прекратить и Катар. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, с чем это связано и проживут ли страны Европы без российского и катарского газа.