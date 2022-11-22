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ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

Евгений Белоусов
В мире
ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ
Фото: shutterstock

Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за мегаватт-час. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Выше этой цены сделки не смогут проходить. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если будет выполнено два условия. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель, — заявила она.

По словам Симсон, второе условие заключается в спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ. Механизм запустится если спред достигнет показателя в 58 евро или более в течение 10 торговых дней, передает РИА Новости.

До этого помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри заявил, что европейские компании виноваты в завышении цен на американский сжиженный природный газ в ЕС.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

1 ноября стало известно, что Катар может прекратить поставки газа, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», проживут ли страны Европы без российского и катарского газа.

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