Эксперты назвали четыре фактора для качественного сна

Фото: Pexels

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выявили четыре ключевых фактора, помогающих выспаться и не чувствовать сонливость на протяжении дня. Соответствующие результаты опубликованы в журнале Nature Communications в субботу, 19 ноября.

В эксперименте приняли участие 833 человека. В течение 14 дней исследователи следили за питанием испытуемых, их физической активностью, режимом сна и уровнем глюкозы в организме. Участники тоже ежедневно оценивали свое самочувствие в течение дня и качество сна.

После завершения исследования эксперты сформулировали четыре основных фактора, влияющих на состояние людей после сна.

Так, одним из факторов обозначены время и эффективность сна. Чем дольше он продолжался, тем лучше испытуемые высыпались и чувствовали себя на протяжении всего дня.

Наличие регулярной физической активности, по мнению специалистов, также способствует лучшему качеству сна. Однако активность в ночное время суток, наоборот, негативно сказывалось на самочувствии участников эксперимента.

Не менее важным фактором стало наличие сбалансированного завтрака. Те испытуемые, у кого утренний прием пищи содержал большое количество углеводов, легче вставали по утрам. А пища, насыщенная белками, напротив, снижала уровень бодрости. При этом, по словам ученых, выпитое кофе не играло большого значения.

Уровень глюкозы в крови после завтрака стал еще одним фактором. Из-за высокого уровня сахара в крови после завтрака у испытуемых ухудшалось качество пробуждения.

До этого кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, сомнолог Леонид Третьяк рассказал, как мелатонин (гормон сна) влияет на организм человека. Мелатонин, по словам специалиста, останавливает перекисное окисление липидов, которое приводит к старению и повреждению.