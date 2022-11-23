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Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Араз Салехов
Политика
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах в президенты. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.

— Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны, — отметил глава России.

Мероприятия в рамках ОДКБ можно считать эффективными, считает Путин. В качестве подтверждения своих слов российский лидер напомнил осуществленную в январе миротворческую операцию объединения в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, а также помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно о победе Токаева на президентских выборах в Казахстане. Он набрал 81,31 процента голосов.

Согласно последней переписи населения, около трех миллионов русских проживают в Казахстане. Это вторая по численности этническая группа в стране после самих казахов. Однако с отношением к русским в Казахстане не все в порядке, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. По его мнению, русское население все еще не может принимать полное участие в политической жизни Казахстана. Определенные трудности возникают и при устройстве на работу.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
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