Московские единороссы поздравят с Новым годом детей из Донбасса, и военнослужащих на передовой

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Столичное отделение партии «Единая Россия» поздравит с Новым годом детей из Донбасса, которые проживают в подмосковных пунктах временного размещения, а также российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения фракции.

— К детям из ДНР, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подмосковье, тоже придет праздник: мы обязательно их навестим с подарками, сказочными персонажами, вместе украсим праздничные елки и организуем театральные представления. Уже готовим подарки и для наших бойцов, — сказала заместитель руководителя исполкома Московского реготделения «Единой России», координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Москве Ирина Елиферова.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что сегодня проведение дорогостоящих праздников с участием звезд эстрады неуместны. Однако дети должны ощутить новогоднюю атмосферу.

С началом спецоперации на Украине «Единая Россия» активно помогает жителям Донбасса. Партия собрала более 500 миллионов рублей пожертвований, которые пошли на закупку предметов первой необходимости.

В августе члены комитета по поддержке женских инициатив «Единой России» посетили пункт временного размещения «Легенда» в Ростовской области. Там они передали подарки проживающим в нем детям-сиротам Донбасса.