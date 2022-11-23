МИД Молдавии вызвал российского посла из-за отключения света

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский посол Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии из-за массового отключения в стране электричества. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Попеску (глава МИД Молдавии Николай Попеску — прим. «ВМ») настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова, чтобы выразить решительный протест в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, — говорится в Telegram-канале министерства.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране. Один из крупнейших в Молдавии операторов энергетического рынка Premier Energy также сообщил об аварийном отключении в энергосистеме страны.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Киеве. Согласно данным СМИ, у некоторых жителей на левом берегу украинской столицы пропали водоснабжение и начались перебои с подачей электроэнергии.