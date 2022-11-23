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СМИ: Очереди на заправках образовались в разных регионах Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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СМИ: Очереди на заправках образовались в разных регионах Украины
Фото: president.gov.ua

На украинских заправках образовались огромные очереди. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило издание «Страна».

— Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках, — передает сообщение РИА Новости.

На всей территории Украины в этот день была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Кроме того, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране. Один из крупнейших в Молдавии операторов энергетического рынка Premier Energy также сообщил об аварийном отключении в энергосистеме страны.

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