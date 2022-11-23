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Более 250 квадратных метров жилья появится в Пресненском районе

Евгений Белоусов
Город
Более 250 квадратных метров жилья появится в Пресненском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Комплексная застройка бывшей производственной территории началась в Пресненском районе Москвы. Всего планируется построить 260 квадратных метров жилья. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Здесь будут построены многоквартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, объекты спорта, культуры и досуга, образовательные учреждения, а также предприятия бытового обслуживания и общественного питания, — заявил он.

По словам Левкина, сейчас на участке идет строительство жилых корпусов общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Кроме того, в ходе работ будут отреставрированы здания бывшего цеха хлебозавода и мастерских Московско-Александровской железной дороги. В будущем их планируется использовать.

Также в районе предусмотрено строительство школы и детского сада, передает слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта о комплексном развитии территорий.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции дороги между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Он отметил, что теперь улучшится транспортная доступность районов Богородское, Сокольники и Преображенское.

Недвижимость Сергей Левкин Москва Пресненский район
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