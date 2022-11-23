Директора компании, склад которой сгорел на Комсомольской площади, отправили под домашний арест

Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Суд избрал меру пресечения для генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, руководителя компании, склад которого сгорел на Комсомольской площади, отправили под домашний арест на два месяца.

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Его, как и еще двоих подозреваемых, обвиняют по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее бывший генеральный директор фирмы Анна Мачелюк призналась в том, что не установила на склад систему пожарной безопасности и план эвакуации сотрудников.

Также по уголовному делу проходит Владимир Коновалов, сотрудник, отвечавший за пожарную безопасность и охрану труда.

Пожар, о котором идет речь, произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Подробнее о том, как развивались события, а также что послужило причиной возгорания — в материале «ВМ».