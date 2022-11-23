Bloomberg: В Евросоюзе зашли в тупик переговоры по потолку цен на нефть из России

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Переговоры стран — членов Евросоюза по вопросу введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

— Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый «Группой семи» предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером, — говорится в сообщении.

По данным издания, если участники ЕС 23 ноября не смогут договориться по решению введения ограничений, то процедура возобновится в четверг, 24 ноября, передает РИА Новости.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что после введения потолка цен на нефть Россия должна оценить коммерческую выгоду от ее продажи по новым условиям. Однако с большой долей вероятности стоимость сырья не подойдет для РФ.

В свою очередь международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «ВМ» о слабых местах потолка цен, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу. По словам эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.