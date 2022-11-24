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CBS: В США в результате стрельбы у школы ранили не менее четырех детей

Юлия Курганова
В мире
CBS: В США в результате стрельбы у школы ранили не менее четырех детей
Фото: twitter.com/haleyhughey

По меньшей мере четырех школьников ранили во время стрельбы в американском штате Филадельфия около учебного заведения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил телеканал CBS.

Инцидент случился в квартале от школы, стрельба велась из проезжающего внедорожника.

По данным правоохранительных органов, пострадали две 15-летние ученицы, и двое 16-летних подростков.

Полиция американского города Чесапик, находящегося в штате Виргиния, где во вторник, 22 ноября, произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердила гибель шести человек и смерть злоумышленника, который открыл огонь.

До этого телеканал WAVY-TV сообщил, что после стрельбы в магазине погибли не более 10 человек. Сообщение о стрельбе поступило в полицию во вторник вечером, когда магазин был еще открыт для посетителей.

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