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Около четырех тысяч человек получили новые квартиры по реновации в центре Москвы

Георгий Соланович

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Около четырех тысяч человек получили новые квартиры по реновации в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Около четырех тысяч человек получили равнозначные квартиры в трех районах центра Москвы в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 24 ноября.

По его словам, в Пресненском районе в новое жилье переехали 2,9 тысячи человек, в Басманном — 534, а в Таганском — 514 горожан.

— Для переселения москвичей в Центральном административном округе уже переданы под заселение три современные новостройки. Сейчас ведутся работы по передаче под заселение дома 6 на улице Русаковской. В скором времени к переселению смогут приступить свыше 200 человек. Также для будущего переселения в округе ведется строительство и проектирование еще 11 домов, — отметил Гаман.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что всего в центре столицы в программу реновации включено 110 домов. Новое жилье получат более 16,5 тысячи человек.

До этого председатель Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко рассказал о возведении многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации в районе Царицыно.

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