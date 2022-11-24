Ефимов: Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли за рубль в год

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Столица заключила 12-й договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год, в рамках которого на территории промзоны «Орлово» появятся новые корпуса мясоперерабатывающего производства. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня мы заключили уже 12-й договор аренды земли на льготных условиях. Участок передан для расширения действующего мясоперерабатывающего завода в промзоне «Орлово». Компания планирует вложить в проект 1,2 миллиарда рублей и создать 300 рабочих мест, — сказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участок расположился на улице Новоорловской, а его площадь составила 2,5 гектара. Инвестор намерен возвести на нем производство сырокопченых колбас, мясных консервов и так далее.

Инвестор уже владеет соседним участком на территории промзоны. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на нем функционирует комплекс по производству продуктов питания из мяса общей площадью более 38 тысяч квадратных метров.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта о комплексном развитии территорий. Сегодня на нем находятся гаражи, автосервисы, склады и другие неиспользуемые помещения.