Андрей Бочкарев: Дворец спорта в Некрасовке достроят в начале 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительство Дворца спорта, находящегося в районе «Некрасовка», завершено на 82 процента. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возведение объекта будет полностью завершено в следующем году. Представитель мэрии также отметил, что на сегодняшний день на ледовой арене идут пусконаладочные работы оборудования. Специалисты уже установили скалодром в экстрим-зоне, и в ближайшее время они приступят к монтажу внутреннего скейтпарка.

Бочкарев заявил, что на объекте общей площадью 23 тысячи «квадратов» расположатся 12 функциональных зон. Кроме того, там можно будет проводить соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию и другим видам спортивной активности.

В заключении Бочкарев рассказал, что возведение данного объекта является продолжением работы по комплексному развитию района Некрасовка, где сегодня возводятся недостающие объекты социального назначения.

До этого глава строительного комплекса сообщил, что в 2022 году на территории бывших промзон Москвы было возведено свыше 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 1,7 миллиона «квадратов» жилых площадей.