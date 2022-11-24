Рэпера OG Buda могут привлечь к ответственности за текст песни

Фото: YouTube / OG Buda

Рэпера Григория Ляхова, также известного под псевдонимом OG Buda, могут привлечь к ответственности из-за текста песни. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

С просьбой проверить текст песни «Дает» обратился общественный деятель из Вологодской области Сергей Городишенин. Мужчина обратился с письмами к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также в Генпрокуратуру и Министерство культуры.

По словам общественника, текст песни ущемляет права жертв насилия, память людей, пострадавших от гонений и издевательств нацистов во времена Великой Отечественной войны. В композиции музыкант сравнивает свои интимные отношения с насилием немецких солдат над женщинами Польши во времена оккупации, сообщил Telegram-канал SHOT.

До этого с призывом проверить контент медийной личности выступила Лига безопасного интернета. Причиной стал ролик блогера Некоглая, в котором он пошутил над солдатом, отбрасывавшим прилетевшие в окоп гранаты и борющимся за свою жизнь. Видео просили проверить на наличие дискредитации ВС РФ.

Уже после обращения блогера задержали из-за нарушения миграционного законодательства и депортировали из страны.