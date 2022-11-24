Форум-выставка «Современные технологии в умном городе» пройдет в Москве 30 ноября

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Ежегодный форум-выставка «Современные технологии в умном городе» пройдет 30 ноября на площадке государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Мосстройинформ». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Представители российских инновационных компаний строительной отрасли и эксперты департамента градостроительной политики столицы и ГБУ «Мосстройинформ» встретятся для планирования развития индустрии в 2023 году.

Помимо этого, мероприятие также станет стартом нового сервиса — Карты цифровых решений, разработанной перечисленными ведомствами при поддержке команды Аналитического центра Московского урбанистического форума.

Данная разработка представляет собой каталог российских цифровых продуктов для работы всей строительной сферы. В рамках деловой программы, участники мероприятия обсудят перспективы новых технологий.

До этого президент Российской Федерации заявил, что отечественные компании демонстрируют значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий.