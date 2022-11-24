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Движение на Вологодском проспекте восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Вологодском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Вологодский проезд Карта всех событий

Восстановлено движение на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 24 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в четверг, 24 ноября, в районе 17 часов. Столкнулись два автомобиля. В районе ДТП было затруднено движение.

Еще одно ДТП произошло 23 ноября на МКАД. Из-за столкновения двух автомобилей было перекрыто две полосы движения.

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