Движение на Вологодском проспекте восстановили после ДТП

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Вологодский проезд Карта всех событий

Восстановлено движение на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 24 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в четверг, 24 ноября, в районе 17 часов. Столкнулись два автомобиля. В районе ДТП было затруднено движение.

Еще одно ДТП произошло 23 ноября на МКАД. Из-за столкновения двух автомобилей было перекрыто две полосы движения.