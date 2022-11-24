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Один из пострадавших в результате стрельбы в Крымске выжил

Степан Жирнов
Происшествия
Один из пострадавших в результате стрельбы в Крымске выжил
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Один человек выжил в результате стрельбы в городе Крымске Краснодарского края. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

По неподтвержденным данным, выжил 61-летний мужчина. Он получил сквозное огнестрельное ранение поясницы. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На момент приезда правоохранительных органов мужчина оставался в сознании и рассказал о произошедшем, сообщил Telegram-канал Mash.

По факту происшествия прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Стрельба, о которой идет речь, произошла в городе Крымске Краснодарского края. На улицу вышел мужчина и открыл огонь по прохожим из накрытого тканью ружья. По предварительным данным, погибло два человека, в том числе и сам стрелок.

Позже появилась информация, что причиной этого поступка стал имущественный спор в суде, который мужчина проиграл.

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