СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Крымске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек в результате стрельбы в Крымске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю в четверг, 24 ноября.

По факту гибели местных жителей было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

По информации ведомства, стрельба началась на улице Синева в городе Крымске. Местный житель несколько раз выстрелил в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения, которые скончались на месте происшествия от полученных ран. После этого стрелок напал еще на двоих людей на улице. В результате стрельбы один человек погиб и еще один пострадал.

После этого стрелок направился к сыну и свел счеты с жизнью.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым под личный контроль.

Ранее появилась информация, что мужчина начал стрельбу на улице города Крымска из-за того, что проиграл в суде бывшей жене. Стрелок пытался отсудить у нее квартиру, в которой проживает его сын.