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Приметы и советы

«Есть важная оговорка»: диетолог рассказал о пользе пива и вина

Евгений Белоусов
Общество
«Есть важная оговорка»: диетолог рассказал о пользе пива и вина
Фото: Pixabay

Пиво и вино полезны после тяжелых тренировок, ведь эти напитки помогают организму быстрее восстановиться. Об этом рассказал диетолог Руслан Алиев.

По его словам, пиво также может защитить органы дыхания от инфекций, а вино позволяет снизить в организме уровень гормона стресса.

— Правда, здесь есть важная оговорка: все это справедливо лишь для безалкогольных версий напитков, — уточнил Алиев.

Диетолог объяснил, что из-за содержания алкоголя все полезные свойства этих напитков просто сводятся к нулю. Из-за этилового спирта вся польза либо нивелируется, либо сильно уменьшается. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Недавно группа ученых из итальянского Университета Милано-Бикокка провела исследование влияния пива на организм человека и выявила уникальное свойство напитка. Согласно результатам исследования, употребление пива может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Нарколог и психиатр Елена Семенова предупредила, что злоупотребление пивом и другими слабоалкогольными напитками может привести у молодежи к снижению либидо и другим проблемам со здоровьем. Врач отметила, что употребление всего двух банок пива в течение двух месяцев может привести к гибели 5,5 миллиона нервных клеток.

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