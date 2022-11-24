Путин призвал Вооруженные силы и ОПК приступить к тесной совместной работе

Фото: Администрация президента РФ

Сегодня необходимо обеспечить тесную совместную работу Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учетом составления и корректировки гособоронзаказа. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил российский президент Владимир Путин во время совещание с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

По его словам, на данный момент оборонному сектору необходимо улучшать качество продукции, а также наращивать объемы и номенклатуру поставок. Для реализации подобных планов следует обеспечить прямую связь производителей и потребителей.

— В целом необходима тесная совместная работа в данном случае Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны, — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

До этого президент России заявил, что российские компании показывают значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий. Путин отметил успехи в данной отрасли и указал на ожесточенное соперничество между странами.