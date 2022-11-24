Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин призвал Вооруженные силы и ОПК приступить к тесной совместной работе

Александр Афонин
Политика
Путин призвал Вооруженные силы и ОПК приступить к тесной совместной работе
Фото: Администрация президента РФ

Сегодня необходимо обеспечить тесную совместную работу Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учетом составления и корректировки гособоронзаказа. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил российский президент Владимир Путин во время совещание с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

По его словам, на данный момент оборонному сектору необходимо улучшать качество продукции, а также наращивать объемы и номенклатуру поставок. Для реализации подобных планов следует обеспечить прямую связь производителей и потребителей.

— В целом необходима тесная совместная работа в данном случае Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны, — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

До этого президент России заявил, что российские компании показывают значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий. Путин отметил успехи в данной отрасли и указал на ожесточенное соперничество между странами.

Армия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения