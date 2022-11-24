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Обвиняемый в убийстве таксиста мужчина изнасиловал знакомую

Евгений Белоусов
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Обвиняемый в убийстве таксиста мужчина изнасиловал знакомую
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

Мужчина, который обвиняется в убийстве таксиста в столичном районе Кунцево, после расправы изнасиловал свою знакомую. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 24 ноября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— В рамках уголовного дела установлено, что после убийства фигурант поехал в гости к девушке, с которой ранее познакомился посредством Сети интернет, — заявила она.

По слова собеседницы «ВМ», мужчина принялся угрожать девушке убийством, после чего изнасиловал ее. Кроме того, он обокрал ее, похитив деньги и мобильный телефон.

Речь идет об инциденте, произошедшем на западе Москвы. По предварительным данным, подозреваемый вызвал такси в районе Кунцево и избил водителя, когда тот приехал. После этого мужчина связал шоферу руки пластиковыми хомутами, сел на заднее сиденье и задушил потерпевшего ремнем безопасности. После этого он украл у погибшего пять тысяч рублей наличными и банковскую карту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в день совершения преступления. Похищенное было у мужчины при себе. Вскоре Кунцевский районный суд заключил мужчину под стражу до 21 января 2023 года.

Изнасилования Западный административный округ (ЗАО) Район Кунцево Москва Убийства
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