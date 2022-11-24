Путин потребовал увеличить количество производимой в России военной техники

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее качественные характеристики. Заявление было сделано на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ в четверг, 24 ноября.

— Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику, — сказал он.

Российский президент отметил, что надеется услышать от участников мероприятия возможные варианты работы подобного механизма, передает пресс-служба Кремля.

Также во время совещания с членами Координационного совета Владимир Путин заявил, что сегодня необходимо обеспечить тесную совместную работу Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса с учетом составления и корректировки гособоронзаказа. По его словам, данный вопрос будет поднят во время предстоящей коллегии Министерства обороны.