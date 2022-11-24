В Чехии заявили, что в Евросоюзе расходятся мнения о потолке цен на газ

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Страны — члены Евросоюза сильно расходятся во мнениях касательно уровня предлагаемого Еврокомиссией потолка цен на газ. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

— Дискуссия была достаточно бурной… Существуют очень различные мнения об уровне лимита, который предложила комиссия, — цитирует министра РИА Новости.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за мегаватт-час. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, выше данной цены сделки по покупке сырья не смогут проходить.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позже заявил, что подобный вариант цены слишком высокий. Он отметил, что необходимо сфокусироваться не на большой цене, а на том, чтобы удержать ее на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.