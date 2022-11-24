«Считаете, мне это нужно?»: Байден пройдет медицинский осмотр до конца года

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Американский президент Джо Байден намерен до конца этого года пройти полное медицинское обследование. Об этом он сообщил в четверг, 24 ноября.

— Вы считаете, мне это нужно? — в шутку спросил он у журналистов.

По словам президента США, часть обследования он уже успел пройти, а полные результаты получит до начала 2023 года, передает РИА Новости.

В конце октября Байден назвал обоснованными беспокойства за состояние его здоровья. По словам президента, граждане Соединенных Штатов вправе беспокоиться за людей, находящихся в преклонном возрасте.

Предприниматель Илон Маск решил прокомментировать данную новость и заявил, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. До этого миллиардер активно поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились на сторону Республиканской партии.

До этого американский лидер заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Сторонники президента уже не раз заявляли, что тот вновь примет участие в выборах.