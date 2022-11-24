СМИ: Неизвестный открыл стрельбу на севере Москвы и ранил человека

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Россия, Москва, Солнечногорская улица Карта всех событий

Неизвестный открыл стрельбу и ранил молодого человека на Солнечногорской улице Москвы. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Пострадавший 1995 года рождения был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают по подозрению в стрельбе мужчину 1977 года рождения.

Кроме того, свидетелями происшествия стали еще трое мужчин. Обстоятельства и причины инцидента выясняются, передает РЕН ТВ.

В этот же день в городе Крымске Краснодарского края мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице. В результате происшествия три человека погибли. Сам мужчина свел счеты с жизнью.

Вскоре появилась информация, что житель Крымска начал стрельбу из-за того, что проиграл в суде бывшей жене. Стрелок пытался отсудить у нее квартиру, в которой проживает его сын.

Позднее стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».