Мантуров: Графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены

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В России утверждены графики поставок вооружения в армию на ближайшее будущее. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

— Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных <...> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период — помесячные, — отметил он.

В определенные моменты, по словам Мантурова, удается опережать планы поставок.

В начале ноября министр заявил, что на фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены. Так, с мая российские предприятия стали с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке к ноябрю месяцу.

Накануне Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич». Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы предприятия, стал кроссовер «Москвич-3».