Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мантуров: Графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены

Араз Салехов
Общество
Мантуров: Графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России утверждены графики поставок вооружения в армию на ближайшее будущее. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

— Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных <...> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период — помесячные, — отметил он.

В определенные моменты, по словам Мантурова, удается опережать планы поставок.

В начале ноября министр заявил, что на фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены. Так, с мая российские предприятия стали с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке к ноябрю месяцу.

Накануне Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич». Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы предприятия, стал кроссовер «Москвич-3».

Денис Мантуров Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения