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Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с европейским бизнесом. Такие переговоры стали сигналом для США, поскольку теперь Европа «опомнилась» и встала на защиту своих интересов. Об этом говорится в статье CCTV.

Автор публикации отметил, что в начале недели французский лидер устроил вечерний банкет для европейских предпринимателей. По его словам, это был не просто ужин, а «горькая попытка удержать их во Франции».

В материале также отмечается обеспокоенность европейских политиков, которые думают, что предприятия уйдут из Европы и их производственный комплекс переместится в США, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Макрон выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров. По его словам, в переговорном процессе также будет принимать участие «международное сообщество».

В среду, 16 ноября, лидер Франции заявил, что в ближайшие недели в полной мере начнет функционировать канал, который обеспечит поставки российских удобрений в Африку. Он уточнил, что коридор создан в рамках поддержки Всемирной продовольственной программы, которой «Франция также оказывает поддержку».