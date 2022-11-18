Макрон выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с Россией.

— Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими, — сказал Макрон в интервью газете Financial Times.

Французский лидер подчеркнул, что в переговорном процессе также будет принимать участие «международное сообщество».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. Украинский лидер в ответ на это предложил публичный формат диалога.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинское руководство, предлагая провести публичные переговоры, показывает свое нежелание договариваться.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что формат публичных прямых переговоров не состоится, поскольку этому помешает Запад. По его словам, прежде всего диалог не нужен Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.