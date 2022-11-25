В трех областях Украины объявлена воздушная тревогаа

Фото: president.gov.ua

В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Помимо этого, поступают сообщения о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях, сообщает РИА Новости.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской и Харьковской областях. Кроме того, о воздушной тревоге в Полтавской области сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.

В среду, 23 ноября, армия РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.