Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции метро «Внуково» выполнены более чем на две трети

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

Готовность основных конструкций станции «Внуково» участка продления Солнцевской линии метро превысила 70 процентов. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы окончены в зоне размещения тягово-понизительной подстанции и завершаются в вестибюле. Сейчас ведется устройство основных конструкций наклонного хода эскалатора, ведущего от кассового зала к платформе, — сказал Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется начать работы по примыканию вестибюля станции к наземному пешеходному переходу, который будет вести от метро ко входу в аэропорт.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что гидроизоляция станции выполнена более чем наполовину.

— Также ведутся кирпичная кладка перегородок и отделка служебных помещений, включающая устройство полов, штукатурку и покраску стен. Отделочные работы будут проведены в 271 техническом и служебном помещении новой станции, — заявил Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга также добавил, что на потолке платформенного участка ведется подготовка к монтажу инженерных систем.

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. В октябре по итогам голосования на проекте «Активный гражданин» москвичами предложено присвоить строящейся станции «Внуково» наименование «Аэропорт Внуково».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция Солнцевской линии столичного метрополитена «Внуково» откроется для пассажиров в 2023 году. Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка Солнцевский линии метро у 25 тысяч жителей района Внуково появится метро в пешей доступности. После появления станции «Внуково» поездка до «Делового центра» займет 35 минут, а до «Мичуринского проспекта» — около 20 минут.