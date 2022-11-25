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Андрей Бочкарев: Начался монтаж основных конструкция станции «ЗИЛ»

Степан Жирнов
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Андрей Бочкарев: Начался монтаж основных конструкция станции «ЗИЛ»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Рабочие начали устанавливать основные конструкции станции «ЗИЛ» строящейся Троицкой линии метро. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монтаж монолитных конструкций начался в зоне оборотных тупиков, вестибюля станции и участка, на котором будут располагаться платформы.

Также Бочкарев сообщил, что котлован на территории бывшей промышленной зоны, расположенной недалеко от улицы Лисицкого и парка «Тюфелева роща», разрыт почти на половину, а ограждающие конструкции готовы на 81 процент.

Троицкая линия метро, к которой относится станция «ЗИЛ», призвана облегчить доступ к городской транспортной инфраструктуре для жителей Троицкого городского округа. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа и позволит горожанам из отдаленных от центра округов доезжать до станций МЦК. Протяженность ветки составит 40 километров, а ожидаемый ежедневный пассажиропоток оценивается в 100 тысяч человек.

Андрей Бочкарев также сообщил, что монолитные работы на станции «Внуково» закончены на две трети.

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