Почти один килограмм героина изъяли полицейские у пассажира такси. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 25 ноября.
По данным ведомства, автомобиль остановили на МКАД в районе Северного Измайлово для проверки документов. Пассажир такси заметно нервничал, в связи с чем сотрудники ГИБДД решили провести досмотр. Под одеждой у мужчины нашли сверток массой более 980 граммов. Позже экспертиза показала, что это был героин.
Пассажира такси задержали. Им оказался 34-летний житель Ногинского района Московской области. По предварительным данным, за денежное вознаграждение он распространял запрещенные вещества на территории Подмосковья через тайники-закладки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Мужчина заключен под стражу.
Всего с начала 2022 года столичная полиция зафиксировала около восьми тысяч наркопреступлений и изъяла более 900 килограммов наркотиков.