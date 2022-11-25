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Приметы и советы

Почти один килограмм героина изъяли полицейские у пассажира такси

Степан Жирнов
Происшествия
Почти один килограмм героина изъяли полицейские у пассажира такси
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Почти один килограмм героина изъяли полицейские у пассажира такси. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 25 ноября.

По данным ведомства, автомобиль остановили на МКАД в районе Северного Измайлово для проверки документов. Пассажир такси заметно нервничал, в связи с чем сотрудники ГИБДД решили провести досмотр. Под одеждой у мужчины нашли сверток массой более 980 граммов. Позже экспертиза показала, что это был героин.

Пассажира такси задержали. Им оказался 34-летний житель Ногинского района Московской области. По предварительным данным, за денежное вознаграждение он распространял запрещенные вещества на территории Подмосковья через тайники-закладки.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Мужчина заключен под стражу.

Всего с начала 2022 года столичная полиция зафиксировала около восьми тысяч наркопреступлений и изъяла более 900 килограммов наркотиков.

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