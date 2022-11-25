Движение на МКАД на юге столицы восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

Движение на Московской кольцевой автодороге восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 25 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Дорожно-транспортное происшествие, о котором идет речь, произошло в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25 километра МКАД. Столкнулись три автомобиля, момент аварии попал на видео с камер наблюдения.

Еще одна авария произошла на Красноярской улице в столице утром в пятницу, 25 ноября. Водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток из Московской области, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября и не сообщил продавцу о своем возрасте. Затем стало известно, что юноша является сыном директора транспортной фирмы

Правоохранительные органы выясняют, откуда у молодого человека деньги на покупку автомобиля.