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Метеоролог Куткевич рассказал, какая погода будет в Петербурге в первый день зимы

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Куткевич рассказал, какая погода будет в Петербурге в первый день зимы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый день зимы в Северной столице выдастся облачным, но не слишком морозным. Такой предварительный прогноз на 1 декабря дал метеоролог Юрий Куткевич.

По словам эксперта, погода по-прежнему будет определяться западной периферией антициклона. Ожидается небольшой мороз от минус двух до минус пяти градусов.

По словам синоптика, погода будет облачной с прояснениями, а ветер будет дуть слабо или умеренно с юго-востока. Ожидается также повышение атмосферного давления, передает издание «Невские новости».

В пятницу в столице и Подмосковье сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит минус семь градусов, передает РИАМО.

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди, образуется гололедица.

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