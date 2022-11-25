Фото: пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Девушка, которую сбил 17-летний подросток на Красноярской улице, скончалась в больнице. Ей было 22 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, прокуратура будет требовать передачи дела в Следственный комитет.

— Действия водителя подлежат квалификации по статье «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснила Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла на Красноярской улице в пятницу, 25 ноября. Водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу по зебре.

За рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября за 140 тысяч рублей и не сообщил продавцу о своем возрасте. На 17-летнего подростка составлены протоколы об административных нарушениях по восьми статьям КоАП.

Правоохранительные органы выясняют, откуда у молодого человека были деньги на покупку автомобиля.