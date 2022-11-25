Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций

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Минюст России внес американскую корпорацию Meta* в реестр экстремистских организаций. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства на пятницу, 25 ноября.

На сайте министерства компания указана как Meta Platforms Inc.

До этого стало известно, что Meta покинет более 11 тысяч человек, что составляет 13 процентов сотрудников. Тогда глава компании Марк Цукерберг заявил, что руководство предпримет ряд дополнительных шагов, чтобы стать более «компактной и эффективной» компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу.

В конце октября акции Meta обвалились почти на 20 процентов после того, как корпорация опубликовала свой отчет. Такое падение обусловлено плохими финансовыми показателями — чистая прибыль компании за период с января по сентябрь показала падение на 36,2 процента в годовом выражении.

*Признана экстремистской организацией в России.