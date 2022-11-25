Музей Победы приглашает посетить экспозицию о Битве за Москву по «Пушкинской карте»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В преддверии годовщины начала контрнаступления под Москвой, которое будет отмечаться 5 декабря, Музей Победы приглашает молодых людей посетить экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа» по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В рамках экспозиции на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров воссоздана столица 1941 года.

— Сочетание современных технологических решений и исторически достоверных декораций создает «эффект погружения», гости «пройдут» все испытания, выпавшие на долю москвичей с июня до декабря 1941 года — от объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной армии, — говорится в сообщении.

Посетители побывают на московской улице после бомбардировки, разрушившей Театр Вахтангова, станут участниками создания линии обороны города, увидят, как тушили зажигательные авиабомбы и как художники в мастерской работали над проектами маскировки Москвы. Кроме того, гости музея по сигналу воздушной тревоги окажутся в метро, где укрывались от бомбардировок москвичи. Специалисты детально воссоздали станцию «Маяковская», что позволит узнать, как работала столичная подземка в дни обороны столицы.

В музее уточнили, что экспозицию открыли 9 декабря 2021 года. За это время уникальное пространство по «Пушкинской карте» посетили почти две тысячи человек.

До этого сообщалось, что порядка 20 тысяч владельцев «Пушкинской карты» смогли бесплатно посетить экскурсии, экспозиции, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов с начала действия программы в сентябре 2021 года.