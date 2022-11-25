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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как ухаживать за комнатными растениями зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как ухаживать за комнатными растениями зимой
Фото: Unsplash

В холодное время года комнатные цветы требуют особого внимания. Эксперты дали советы, как правильно ухаживать за растениями.

Режим полива зимой нужно сокращать. Зимой цветы впадают в спячку: все процессы замедляются или останавливаются. Растение перестает поглощать воду в прежнем объеме. Поэтому велик риск залить цветок.

Важно следить за влажностью и освещением помещения. Зимой на улице темнеет раньше, солнце выходит реже. Стоит поставить горшки ближе к окну или приобрести специальную лампу.

Что касается удобрений, то лучше сделать выбор в пользу минеральных. Если цветы стоят на подоконнике, проверьте, нет ли сквозняков и не касаются ли листья холодного стекла и стен, сообщает издание «Профиль».

Самое время обновить ряды комнатных растений, которые будут вас радовать предстоящей зимой. «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым составила рейтинг самых модных цветов.

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