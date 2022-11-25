В ООН требуют расследовать расстрел российских военнопленных ВСУ

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Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

— Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными, — заявил он.

По словам Тюрка, теперь необходимо провести тщательное расследование и установить все детали расстрела, а также причастных к нему. Виновных в убийстве военнопленных следует привлечь к ответственности, передает слова Тюрка РИА Новости.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Украинская Генпрокуратура начала расследование против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ. В ведомстве обвинили убитых россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны.