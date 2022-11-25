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Жителя Подмосковья задержали на юго-востоке столицы с крупной партией наркотиков

Степан Жирнов
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали на юго-востоке столицы с крупной партией наркотиков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На юго-востоке столицы полицейские задержали жителя Подмосковья с крупной партией наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в пятницу, 25 ноября.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские шли по маршруту в парковой зоне, и заметили подозрительного мужчину. Как только гражданин заметил сотрудников правоохранительных органов, он сразу выбросил пакет с неизвестным содержимым и попытался скрыться. Однако уйти ему не удалось, и подозреваемого задержали.

Им оказался 36-летний житель Подмосковья. В мешке полицейские нашли 94 свертка с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках содержался метилэфедрон, общая масса которого примерно равнялась 200 граммам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще одно задержание, связанное с наркотиками, произошло на МКАД в районе Северное Измайлово. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у пассажира такси почти килограмм героина.

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