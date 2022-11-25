Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В РПЦ прокомментировали решение Минкульта по сериалу «Монастырь»

Лала Манушакян
Общество
В РПЦ прокомментировали решение Минкульта по сериалу «Монастырь»
Фото: Монастырь, 2022 год

РПЦ согласна с решением Минкультуры РФ не предоставлять прокатное удостоверение для сериала «Монастырь» Александра Молочникова, сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в пятницу, 25 ноября.

— Что касается позиции нашего отдела по этому фильму, сообщаю, что летом этого года создатели фильма обращались к нам с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано в проведении съемок в храмах и монастырях Русской православной церкви. Фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки, — отметил Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По его словам, сценарий не содержит признаков преступления, предусмотренного по статье «Оскорбление чувств верующих», однако он содержит сцены ЛГБТ-отношений, которые РПЦ не признает. При этом, как уточняется, решение Минкультуры РФ, скорее всего, разделяет большинство верующих в России.

До этого в пресс-службе Министерства культуры России сообщили об отказе выдачи прокатного удостоверения кинокомпании «Лунапарк». Такое решение было принято из-за оскорбления религиозных чувств верующих. Для экспертной оценки материалы по сериалу были переданы в Русскую православную церковь. Там было отмечено, что картина дает некорректное отображение женской монашеской жизни.

Минкультуры Русская православная церковь (РПЦ) Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения