В РПЦ прокомментировали решение Минкульта по сериалу «Монастырь»

Фото: Монастырь, 2022 год

РПЦ согласна с решением Минкультуры РФ не предоставлять прокатное удостоверение для сериала «Монастырь» Александра Молочникова, сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в пятницу, 25 ноября.

— Что касается позиции нашего отдела по этому фильму, сообщаю, что летом этого года создатели фильма обращались к нам с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано в проведении съемок в храмах и монастырях Русской православной церкви. Фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки, — отметил Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По его словам, сценарий не содержит признаков преступления, предусмотренного по статье «Оскорбление чувств верующих», однако он содержит сцены ЛГБТ-отношений, которые РПЦ не признает. При этом, как уточняется, решение Минкультуры РФ, скорее всего, разделяет большинство верующих в России.

До этого в пресс-службе Министерства культуры России сообщили об отказе выдачи прокатного удостоверения кинокомпании «Лунапарк». Такое решение было принято из-за оскорбления религиозных чувств верующих. Для экспертной оценки материалы по сериалу были переданы в Русскую православную церковь. Там было отмечено, что картина дает некорректное отображение женской монашеской жизни.