Названа стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки на праздниках

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С прошлого года стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки осталась прежней, однако ценовая политика может отличаться в связи с размещением объявлений на различных сервисах.

— В категории «Мероприятия и промоакции», куда входят услуги новогодних волшебников, спрос в ноябре этого года вырос на 12 процентов. Специалисты сервиса для поиска специалистов зафиксировали рост спроса на Дедов Морозов и Снегурочек на 32 процента., — отмечается в сообщении.

Согласно данным, Дед Мороз и Снегурочка обойдется заказчикам в сумму от 1500 рублей до 7000 рублей. Так, в цену будет включен приезд, выступление с игровой программой, пение новогодних песен, а также вручение сладкого подарка. При этом обычный визит костюмированных актеров длится от 15 до 60 минут, однако за расширенную программу необходимо будет доплатить 500–1000 рублей.

Отмечается, что одним из главных требований и предложений заказчиков является наличие у артистов собственных костюмов, сообщает газета «Известия».

До этого стало известно, что в столичных парках стартовала ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Она действует с 18 ноября по 16 января включительно. В 41 парке размещено 58 ящиков, при этом отправить письмо можно и в онлайн-формате с помощью спецформы на сайте московской усадьбы Деда Мороза.