Xiaomi выпустила шарф с электроподогревом и защитой от непогоды

Фото: Gizmochina

Китайская компания Xiaomi выпустила необычный аксессуар для холодной погоды — нагревающийся смарт-шарф с регулируемой температурой. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил портал Gizmochina.

Визуально подобный умный аксессуар абсолютно не отличается от обычного шарфа, однако на самом деле он оснащен технологией нагрева и датчиком температуры. Новинка китайской компании нагревается всего за три секунды, при этом у нее есть несколько опциональных уровней температуры — от 38 до 50 градусов по Цельсию. Стирать изделие можно в обычной стиральной машине.

Аксессуар оснащен специальной системой защиты от перегрева и коротких замыканий. При этом если с шарфом произошла какая-то неполадка, которая привела к его неисправности, то он автоматически отключится, не причинив вреда своему владельцу.

Пока подобное «устройство» доступно только покупателям из Китая. Стоимость одного шарфа составляет 21 доллар, что в российской валюте приравнивается к 1300 рублям. В комплекте идет аккумулятор на 5000 мА*ч.

До этого эксперт по оптово-розничной торговле Роман Дергачев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что компании Xiaomi и Huawei планируют поставлять нам технологические новинки и увеличить свое присутствие в России.