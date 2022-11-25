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Путин: Украинцев используют как пушечное мясо

Евгений Белоусов

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Путин: Украинцев используют как пушечное мясо
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Киев использует простых украинцев как пушечное мясо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации в пятницу, 25 ноября.

— Нам приходится воевать не с ними (украинцами — прим. «ВМ»), а с теми, кто им все поставляет и платит. Используют их как пушечное мясо на самом деле. Без всякого преувеличения. Там с потерями не считаются, вообще не считаются, — рассказал глава государства.

Путин утверждает, что всех несогласных или недовольных в украинской армии просто расстреливают перед всем строем. Все это лишний раз подтверждает, заключил президент, что Россия ведет борьбу с неонацистским движением, передает официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

Недавно стало известно, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность Путина.

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