Московская прокуратура начала проверку после пожара, при котором погибла вдова Говорухина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели женщины при пожаре в жилом доме в Новой Москве. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание случилось в одноэтажном доме в деревне Крекшино поселения Марушкинского.

После ликвидации возгорания сотрудниками экстренных служб в доме было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту, — передает Telegram-канал столичной прокуратуры

В свою очередь сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве также начали проведение доследственной проверки, передает Telegram-канал ведомства.

До этого СМИ сообщили, что погибшей оказалась вдова народного артиста России Станислава Говорухина Галина.

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет. Режиссер скончался в июне 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.