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Вячеслав Володин выразил соболезнования после гибели Галины Говорухиной

Евгений Жуков
Общество
Вячеслав Володин выразил соболезнования после гибели Галины Говорухиной
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы режиссера Станислава Говорухина Галины. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Володин отметил, что Говорухина была удивительной, доброй и сильной женщиной.

— Всю свою жизнь посвятила Станиславу Сергеевичу. Они прожили вместе более 50 лет. Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память, — цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

До этого сообщалось, что Галина Говорухина погибла при пожаре в поселке Крекшино в Новой Москве. В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в коттеджном поселке Лесное Озеро произошел пожар в частном доме с мансардой. В общей сложности огонь охватил примерно 100 квадратных метров.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она была второй женой народного артиста России.

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет. Режиссер скончался в июне 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

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