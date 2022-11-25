Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с жителями города

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Мэр Харькова Игорь Терехов продолжит общаться на русском языке с местными жителями. Об этом он заявил в рамках выступления в эфире единого новостного телемарафона в пятницу, 25 ноября.

— Конечно, официально буду разговаривать на украинском языке, а что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском языке, потому что это язык, на котором 80 процентов харьковчан сегодня говорят, — сказал он.

При этом харьковский мэр отметил, что к языковому вопросу необходимо аккуратно относиться, передает РИА Новости.

24 ноября Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращении к гражданам. Так, мэр обратился к горожанам с речью на русском языке во время эфира национального телемарафона. Более того, страницы Терехова в социальных сетях ведутся не на украинском языке.

Это первый случай, когда на Украине резко реагируют на русский язык, несмотря на то что он является языком общения для миллионов местных жителей. Как и зачем Киев пытается искоренить русский язык, — выясняла «Вечерняя Москва».